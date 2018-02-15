استمرار موجة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الخميس، تحذيره إلى عدد من مناطق المملكة من موجة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية.

وأوضح الإنذار أن هذه الموجة تشمل كلأ من منطقتي تبوك والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية والطرق السريعة بها، ومناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتشمل المناطق الفتوحة والطرق السريعة بهم، لافتًا إلى أنها بدأت منذ العاشرة صباح اليوم وتستمر حتى الـ21:00 من يوم الاثنين.

وأضاف أن الحالة تتمثل في نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم في الساعة ورؤية أقل من 02 كم خاصة خلال النهار.

كما توقع هطول أمطار رعدية قد تكون متوسطة إلى غزيرة من مساء يوم الخميس يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية من مساء الأحد القادم، على جميع المناطق المذكورة.

كما حذر الإنذار أهالي مناطق القصيم وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومنطقتي الرياض وعسير، من حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية التي بدأت منذ صباح اليوم وتستمر حتى الأحد القادم، متوقعًا هطول أمطار رعدية على هذه الأماكن مساء السبت.