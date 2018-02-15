القوات التركية تشن عملية عسكرية على أكراد جنوب شرق البلاد

أنقرة(صدى):

شنت القوات التركية، صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية على محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق البلاد، وهي ذات أغلبية كردية.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول على 176 قرية وبلدة في المحافظة، كإجراء استباقي للعملية، التي شارك فيها 1200 عنصر من قوات الجندرمة، وحرس القرى، بدعم من طائرات بدون طيار ومروحيات.

يذكر أن تركيا، كانت قد اعتقلت أكراداً من المحافظة، بزعم تحريضهم على الخروج للشوارع لمعارضة العدوان التركي على منطقة عفرين شمال سوريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العداون التركي على منطقة عفرين، الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين حتى الآن، ونزوح مئات الآلاف.