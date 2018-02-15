” طيار ” يوثق مشهد العاصفة الرملية بـ ” وادي الدواسر “

عادل الحربي(صدى):

رصد الكابتن طيار فهد آل مغيرة، أثناء رحلته يوم أمس الأربعاء، من داخل طائرته، التي حلقت على ارتفاع 30 ألف قدم، في مشهد مهيب، العاصفة الرملية التي ضربت وادي الدواسر، من الشمال باتجاه الجنوب.

وفي هذا السياق، قال ” آل مغيرة ” : ” التقطتُ المشهد بعدستي، من على متن الطائرة ” إيرباص ” ، Airbus بوقت العصر من يوم أمس الأربعاء، وكنّا متجهين جنوبًا، في رحلة اعتيادية اعتقدنا بأنها بالبداية، سحابة عارضة، ولكن بعد التدقيق تبين لنا أنها عاصفة رملية مهيبة، وتم إبلاغ السلطات الجوية المسؤولة، في منطقة وادي الدواسر ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن استمرار التقلبات الجوية، على معظم مناطق المملكة، بدايةً من اليوم وحتى الإثنين المقبل، وسط توقعات بوجود رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.