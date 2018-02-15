الأمم المتحدة: 2017 سجل أعلى حصيلة للضحايا في أفغانستان

كابول(صدى):

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، عن أعلى حصيلة سجلتها في هذه الدولة خاصة بالضحايا المدنيين، مؤكدة على سقوط 2300 مدني بين قتيل ومصاب خلال عمليات انتحارية وهجمات بعام 2017.

وأوضحت البعثة في تقريرها السنوي، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 57 عملية انتحارية وغيرها من الاعتداءات خلال هذا العام، ما أدى إلى سقوط 605 قتيل و1690 مصاب.

وأشار التقرير، إلى أن هناك زيادة 17% في هذه الإحصائية عن العام الذي سبقه، لافتة إلى أن الاعتداءات مع الألغام وغيرها من المتفجرات هي السبب الرئيسي لسقوط القتلى والجرحى.