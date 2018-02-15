عمل أقنعة لأطفالك تساعدهم على الابتكار والإبداع

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسات طريقة جديدة لتحفيز قدرات الطفل الإبداعية وإطلاق خياله ، وهي عمل أرشيف مصوّر لأعماله التي يبتكرها أسبوعياً، حيث تتنوع هذه الأعمال ما بين عمل قناع، وتصويره أثناء تقديم عرض يقلد فيه الحيوانات أو الأشخاص، ثم عرض آخر يغني أو يقوم فيه بأداء درامي، أو يقوم فيه بالقفز على قدم واحدة.

البداية بالقناع كالتالي: ستقوم بتجهيز المواد المطلوبة، وهي: أطباق ورقية، ومقص مناسب لاستخدام الصغير، وشريط أو أستك مطاط، إلى جانب الألوان وعناصر التزيين الأخرى كالريش والأشياء اللامعة.

شارك الصغير في قص الطبق الورقي من المنتصف لعمل أنف، وعينين، وفم. ثم أرشده إلى قص فتحتين صغيرتين على جانبي القناع لاستخدامهما في ربطه حول الوجه. يمكن أيضاً لصق القناع على عصا صغيرة بدلاً من ربطه حول الوجه.

اطلب من الصغير تكرار عمل الأقنعة بحسب عدد أفراد الأسرة، ثم اتركه يقرر طريق تزيين الأقنعة بالألوان والأشكال التي يحبها، واطلب منه استشارة أفراد الأسرة في طريقة تزيين أقنعتهم لتناسب رغبتهم.

عندما يكتمل تشكيل الأقنعة، اطلب من كل فرد في الأسرة ارتداء قناعه، والتقطوا صورة جماعية للعائلة بالأقنعة، ثم اتفقوا على تصوير فيديو جديد كل أسبوع مع تجديد مجال الفن والإبداع الذي يخوض فيه الصغير مغامرته.