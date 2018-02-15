الحصيني: متوقع هطول سيول على بعض أجزاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات الطقس لغداً وبعد غد، مشيراً إلى أن استمرار التقلبات الجوية، فتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، بالإضافة إلى احتمالية حدوث أمطار قد تتحول إلى سيول على أجزاء معينة في المملكة.

وقال ” الحصيني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” الجمعة والسبت الأجواء غير مناسبة للنُّزهة خلال إجازة نهاية الأسبوع، ستستمر التقلبات الجوية نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة في معظم مناطق المملكة من خفيفة إلى متوسطة إلا أن يصرفها الله سبحانه-يستثنى من ذلك مكة- وذلك بسبب متوقع قدوم منخفض جوي “.

وتابع :” يؤدي إلى تقلبات الجوية سريعة ومتلاحقة، مطاردي الأمطار يبدو أن هناك فرصة سيول -بإذن الله-على أجزاء من الشمالية وشمال الغربية وشمال الوسطى، مؤشر لوني تراكمي خلال الثلاثة أيام قادمة بإذن الله والتغير وارد في المكان والكمية “.