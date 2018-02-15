مقتل 8 عناصر حوثية وتدمير منصة صواريخ باليستية للمليشيا بالقرب من مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر، أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت، اليوم الخميس، من تدمير منصة صواريخ باليستية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، بالقرب من مطار الحديدة.

وأوضحت المصادر، أن تلك المنصة كانت على وشك قصف أهداف في المخا، كما أشارت إلى أنه تم قتل 8 من عناصر ميليشيات الحوثي، كانوا يعملون على تلك المنصة.

وجدير بالذكر، إنه قتل 40 من ميليشيات الحوثى الإيرانية، أمس الأربعاء، في غارات للتحالف العربي عند الدوار الجنوبي لمدينة الحديدة.