كراني: رغم التقلبات الجوية إلا أننا لا نعيش فترة انتقالية شتوية ربيعية

عادل الحربي(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أننا لا نستطيع القول إن المملكة تعيش فترة انتقالية شتوية ربيعية، رغم التقلبات الجوية السريعة التي حدثت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفترة الانتقالية عندما تحين.

وقال ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” تقلبات جوية سريعة جداً ومتلاحقة سادت أجواء المملكة خلال 72 ساعة الماضية بهطول مطري ولله الحمد وارتفاع وانخفاض حراري وعواصف ترابية أدت لجدار غباري متحرك موثق من ارتفاع 30 ألف قدم. بالرغم من كل ذلك ما نقدر نقول أننا نعيش فترة إنتقالية شتوية ربيعية. عندما تحين سيعلن عنها “.