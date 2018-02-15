المقيرن يضح خطة محكمة لعودة العميد

نواف السالم(صدى):

حدد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد المكلف، أولوياته لعودة الاتحاد إلى المنافسة مجددًا، والتي تتمثل في: اقتصار الظهور الإعلامي للأمور الهامة فقط، وإغلاق أزمة الديون وإعادة الاتحاد لمكانه الطبيعي.

وأضاف المقيرن، ” حل جميع القضايا وتجهيز النادي للمرحلة المقبلة، توقيع عقود الرعاية عالية المردود، وتوفير الدعم المادي وموالاة هذا الموضوع اهتمام خاص، بالإضافة إلى إبرام الصفقات والتعاقد مع لاعبين بمستوى الطموح. ”

وشدد المقيرن على أنه سيعمل على جمع أعضاء الشرف في اجتماعات متواصلة دون استثناء كما سيعمل على منح الصلاحيات للإداريين، مؤكدًا أن دور رئيس النادي إشرافي وتنظيمي.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ، وجه بتكليف المقيرن برئاسة العميد مع بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى دعم الرئيس الجديد للنادي بـ50 مليون ريال، على أن يكون حمد الصنيع، الرئيس الحالي، نائبًا له.