بالفيديو.. رقصة عروس مع والدها تذهل المعازيم
أثارت رقصة عروس مع والدها على أنغام أغنية I Loved Her First، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعين عن إعجابهم بها .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، العروس وهي ترقص مع والدها في حفل زفافها على أغنية I Loved Her First، حيث خطفت الرقصة أنظار الحضور الذين راحوا يصفقون لهما.
رقصة هذه العروس مع والدها على أنغام أغنية I Loved Her First ❤
Posted by The Lady on Monday, February 12, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2817 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يسعدها
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقهم ويسعدنا وياهم
يعبر عن فرحه ببنته بالرقص معها-فيه وحده على يسار الصوره لابسه فستان ابيض مع الرقص مسكينه انفتق فستانها-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3999 ] نشر منذ 1 ساعة
وفقك الله في حياتك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42833 ] نشر منذ 20 دقيقة
بألف قَبَّاس ,,