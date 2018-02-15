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بالفيديو.. رقصة عروس مع والدها تذهل المعازيم

بالفيديو.. رقصة عروس مع والدها تذهل المعازيم
متابعات(صدى):

أثارت رقصة عروس مع والدها على أنغام أغنية I Loved Her First، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعين عن إعجابهم بها .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، العروس وهي ترقص مع والدها في حفل زفافها على أغنية I Loved Her First، حيث خطفت الرقصة أنظار الحضور الذين راحوا يصفقون لهما.

I Loved Her First

رقصة هذه العروس مع والدها على أنغام أغنية I Loved Her First ❤

Posted by The Lady on Monday, February 12, 2018


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2817 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يسعدها

[ عدد التعليقات: 2484 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقهم ويسعدنا وياهم
يعبر عن فرحه ببنته بالرقص معها-فيه وحده على يسار الصوره لابسه فستان ابيض مع الرقص مسكينه انفتق فستانها-

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