بالفيديو.. رقصة عروس مع والدها تذهل المعازيم

متابعات(صدى):

أثارت رقصة عروس مع والدها على أنغام أغنية I Loved Her First، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعين عن إعجابهم بها .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، العروس وهي ترقص مع والدها في حفل زفافها على أغنية I Loved Her First، حيث خطفت الرقصة أنظار الحضور الذين راحوا يصفقون لهما.