مدير شرطة الجوف يقلد نائبه رتبته الجديدة

سهو الهشال(صدى):

قلّد مدير شرطة منطقة الجوف قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق ٢٩-٥-١٤٣٩ هـ نائب مدير شرطة المنطقة مفضي بن عبدالله الخميس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء .

وهنأ مدير شرطة المنطقة اللواء الخميس بهذه الترقية، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

من جهته عبر اللواء مفضي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء.