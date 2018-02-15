بالصور.. الأمر بالمعروف تنفذ حملة توعوية تحت شعار ” ففيهما فجاهد “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف الحملة التوعوية عن بر الوالدين تحت شعار (ففيهما فجاهد) في دار الرعاية الاجتماعية والأسواق والمدارس والمجعات التجارية.

وتستخدم الحملة وسائل توعوية عدة منها معارض توجيهية تحث على فضيلة بر الوالدين وتحذر من العقوق وخطره على الفرد والمجتمع.

وأكد فضيلة رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ يحيى بن علي الحازمي أن حملة بر الوالدين أحد برامج الخطة التوجيهية لإدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والمعتمدة من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة.

مشيراً لحرص ومتابعة فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد بن سعود العمري تنفيذ البرامج التوعوية والحملات التوجيهية المحققة لتوجيهات وتطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.