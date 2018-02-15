هيئة المهندسين توقع اتفاقية لتدريب الكفاءات المحلية

نايف السالم(صدى):

أبرمت الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقية شراكة استراتيجية مع أحدى الشركات المتخصصة، لتدريب وتطوير الكفاءات المحلية لتطبيق أحدث التكنولوجيا الهندسية في التدريب الهندسي الإلكتروني، وذلك على هامش ملتقى صناعة المستقبل، الذي تنظمه الشركة في مدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس سليمان العمود أن فكرة انعقاد هذ الملتقى هي من أجل توضيح مستقبل صناعة الأدوات الهندسية، سواء على مستوى الصناعات أو على مستوى البناء، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والبرامج الهندسية الجديدة في مختلف المشروعات، التي من شأنها تقديم فكرة كافية عن ما سيئول اليه المشروع في المستقبل، باستخدام تقنية ثلاثية الابعاد، مشيراً إلى أن الملتقى يعقد بمشاركة أكبر الشركات الهندسية والاستشارية بالمملكة، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الهندسي.

وأضاف أن هذ اللقاء يكتسب أهمية بالغة من كونه تجمعا لذوي الاهتمام الخاص بالبرمجيات في المملكة، لكونه ينعقد في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة وتقييم برمجياتنا بأسلوب علمي من واقع المقارنة بين حاضرنا وتنبؤات الغد.

وأكد المهندس سليمان العمود أن الهيئة تقوم باستشعار أهمية التدريب الهندسي الموجه والمنظم، من أجل تقديم المزيد من الدورات التدريبية والتطويرية في هذا المجال، مضيفاً أن الهيئة تسعى إلى أن تكون من ضمن المراكز الدولية المعتمدة للاختبارات في المستقبل.

وتم في الملتقى عرض أحدث ما توصلت إليه التنقية الحديثة في مجال الصناعات والبناء، وكيفية التعامل معها واستخدامها من قبل المصممين والمهندسين.