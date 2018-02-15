بالصور.. إغلاق أسواق مركزية بحي القدس في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن إغلاق أسواق مركزية في حي القدس؛ لوجود حشرات ومواد منتهية الصلاحية وكذلك تدني نظافة المنشأة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة بوحدة طوارئ صحة البيئة أسواق مركزية في حي القدس بسبب وجود حشرات ومواد منتهية الصلاحية وتدني نظافة المنشأة وتم تطبيق الأنظمة واللوائح حفاظاً على سلامة السكان “.