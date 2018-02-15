العملات الرقمية تواصل مكاسبها الجماعية.. و ” بتكوين ” أعلى 9 آلاف دولار

عادل الحربي (صدى):

استكمل سوق العملات الرقمية سلسلة مكاسبه الجماعية، اليوم الخميس، مدعومًا بتهدئة السلطات الكورية الجنوبية قرارات حظر تداول العملات الرقمية في البلاد مبدده مخاوف المستثمرين.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.65% إلى 9727 دولار، في الـ9:13 صباحًا بتوقيت مكة، بينما تراجعت ” بتكون كاش ” بنسبة 0.40% إلى 1356 دولار.

وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.60% إلى 938 دولار، كما ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.30% إلى 1.14 دولار.

كما تعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مسجله 472 مليار دولار، بمكاسب بلغت نحو 70 ملاير دولار منذ بداية تعاملات الاثنين الماضي.