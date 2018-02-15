إنقاص الوزن مهم لصحتك ولكنه غير كاف بدون التمارين الرياضية

أوتاوا(صدى):

أكدت دراسات كندية حديثة أن أصحاب الأوزان الثقيلة ليسوا بحاجة إلى خفض الوزن للتمتع بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية، إذا حافظوا على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية، كما نبّهت الدراسة إلى أن ممارسة النشاط البدني والتمارين إجراء له نفس أهمية خفض الوزن بالنسبة لمن لديهم سمنة مفرطة.

حيث أن البدانة تزيد خطر الإصابة بالسكري والسرطان وأيضاً أمراض القلب، لكن يمكن فك هذا الارتباط بين البدانة والقلب باللياقة البدنية ولا تعني نتائج هذه الدراسة أن خفض الوزن الزائد ليس هاماً للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة، بقدر ما تشير النتائج إلى أن صعوبات التخسيس وتأخر نتائج محاولات خفض الوزن لا يعني تهديد صحة القلب إذا حافظت على لياقة بدنية جيدة ومارست التمارين الرياضية بانتظام.

كما رصدت الأبحاث أن الوزن الزائد والبدانة تزيد خطر الإصابة بأمراض السكري والسرطان وأيضاً أمراض القلب، لكن يمكن فك هذا الارتباط بين البدانة وصحة القلب إذا تم الحفاظ على اللياقة البدنية وقام الإنسان بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.