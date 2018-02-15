منصور بن مشعل: سنثبت للجميع أننا يد واحدة في الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

قال الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، عضو شرف النادي الأهلي، أنهم سيعملون على جمع شمل الجميع ولن يسمحوا لأحد بأن يبث روح التفرقة في النادي.

وأضاف الامير بن مشعل، خلال مأدبة عشاء أقامها للجهازين الإداري والفني واللاعبين، عقب تدريبات الفريق مساء أمس الأربعاء، ” لن نسمح لأحد بنزع الفُرقة بيننا في النادي الأهلي، وسنثبت للجميع أننا يد واحدة. ”

وتابع، ” عدت لبيتي وعشقي الأهلي، والأمير خالد بن عبدالله أخي الأكبر، ولا يحتاج أن نجتمع، أنا أتوجه لمنزله، فمنزله منزلي، وبإذن الله سنجمع شمل الأهلاويين. ”

وأجرى الأهلي تدريباته أمس الأربعاء، بحضور الأمير منصور بن مشعل، والأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الفيحاء غدًا الجمعة.