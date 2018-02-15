165 منشأة في التدريب التقني تحقق معايير السلامة

نايف السالم(صدى):

أنهت إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فحص وتقييم مستوى السلامة والصحة المهنية في جميع منشآت المؤسسة التدريبية والإدارية وإصدار التقرير الدوري الذي يوضح مستوى السلامة والصحة المهنية في منشآت المؤسسة كافة.

وكشف مدير عام السلامة بالمؤسسة المهندس براك محمد الحربي أن التقرير يوضح ارتفاع ملحوظ في مستوى السلامة والصحة المهنية وتحقيق 113 منشأة تدريبية وإدارية أعلى معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة دولياً.

وبين الحربي أن تلك المعايير تقيس مدى تقيد هذه المنشآت بتطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، التي من أهمها وجود مخارج الطوارئ، وتوفر أنظمة الإنذار والإطفاء اليدوي والآلي، وتنفيذ خطط الاخلاء الوهمي، والتدريب على عمليات الإطفاء، وتوفر صناديق الإسعافات الأولية، والتقيد بالزي المهني، وجودة التهوية والاضاءة، إضافة إلى الخدمات الصحية بالعيادة الطبية والتوعية والإرشاد والنظافة وجودة الخدمات المقدمة في مطاعم هذه المنشآت.

وأضاف الحربي أن المؤسسة أولت سلامة وصحة المتدربين والعاملين بها جل اهتمامها، من خلال تطبيق الخطط الاسبوعية لفحص وتقييم متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع منشآتها ومعالجة القصور والمخالفات بشكل مستمر, إضافة إلى تنفيذ مهام ونشاطات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن الوحدات التدريبية في المؤسسة نفذت أكثر من 1170 نشاط متنوع خلال عام 2017م، منها تنفيذ فرضيات الاخلاء الوهمي والمحاضرات التوعوية وحملات التبرع بالدم والتدريب على الإطفاء والإنقاذ والاسعافات الأولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني والشئون الصحية والهلال الأحمر وبنوك الدم.