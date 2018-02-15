الدبيخي: الأهلي موقفه أفضل من الهلال في أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أكد حمد الدبيخي، لاعب الفريق الأول السابق لكل من نادي الاتفاق والمنتخب الوطني، أن موقف النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا أفضل من نادي الهلال، لكونه خطف ثلاث نقاط في مباراته أمام الفريق الإيراني بالإضافة إلى أنه يلعب خارج الديار.

وأضاف ” الدبيخي ” ، أن الهلال كان يلعب في ملعبه بالرياض إلا أنه خسر التعادل، مشيراً إلى أنه يواجه ضعوطاً خاصة في مشاراكاته الأسيوية نظراً لإخفاقه في مناسبتين التتويج، وهو على بعد خطوة من التتويج.

وأرجع ” الدبيخي ” ، السبب وراء ظهور الفريقين بشكل متواضع في دوري أبطال آسيا، إلى اختلاف العناصر المحلية أو الأجنبية، لكون الفريق يشارك في دوري المحترفين بعدد لاعبين أجانب مختلف عن أبطال آسيا.