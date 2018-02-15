خالد الثنيان: إدارة النادي احتوت أزمة ” الأوروجوياني “

نواف السالم(صدى):

أوضح خالد الثنيان نائب رئيس نادي الشباب، أن إدارة النادي، احتوت أزمة ” الأوروجوياني ” ، دانييال كارينيو، مدرب الفريق، وقاد تدريبات الفريق؛ استعدادًا لملاقاة الهلال، غدًا بدوري المحترفين.

وضاف ” الثنيان ” : ” كارينيو تعرض لضغوط كبيرة، أثناء عمله في الشباب، بخسارة عدد كبير من اللاعبين؛ بسبب الإصابة، وهو ما جعله محبطًا، أثناء تصريحه لوسائل الإعلام، بعد الخسارة من الفتح، في الجولة الماضية من الدوري، لكن الإدارة استطاعت احتواء الأزمة، وعاد المدرب إلى عمله بشكل طبيعي ” .