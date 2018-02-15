الجعيثن: دوري المحترفين السبب الرئيسي في تواضع الأهلي والهلال بأبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أرجع المدرب الوطني والناقد بندر الجعيثن، ظهور كل من فريقي الهلال والأهلي في مباريات دوري أبطال آسيا بشكل متواضع، إلى أن مدربي الفريقين كان ذهنهما مشغولاً بدوري المحترفين؛ لكونهما يتنافسان على صدارة هذا الدوري ويسعيان لإحراز المزيد من النقاط.

وأوضح ” الجعيثن “، أن عدم تركيز المدربين في دوري آسيا كان واضحاً في تكتيك كل منهما، فكان هدفهما هو إراحة العناصر الهامة بالفريقين.

وأشار إلى أن دياز مدرب الهلال أدخل عناصر جديدة وبعيدة منذ فترة على التشكيلة أمثال الزروي والخيبري، مضيفاً أن ريبروف مدرب الأهلي، أبعد لاعبين أمثال فيتفا وميليجان وسلمان المؤشر، ودفع بصالح العمري وآل فتيل.