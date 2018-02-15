” التأمينات ” : تسجيل المشتركين خلال 15 يوما بحد أقصى من الشهر التالي

حمود العنزي(صدى):

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية، تسجيل المشترك عن طريق الموقع الإلكتروني، خلال 15 يومًا بحد أقصى، من الشهر التالي؛ للالتحاق بالعمل جاء ذلك؛ ردًّا على تهرب بعض الشركات والمؤسسات من تسجيل الموظفين في التأمينات، إلا بعد 3 شهور.

وأوضحت أن النظام، لا يجيز تسجيل صاحب المنشأة الفردية في منشأته، وإنما يمكنه الاشتراك في النظام، ملفتة الانتباه إلى إمكان تعديل بيانات المشترك، عن طريق التأمينات أون لاين.

كما ذكرت أنه يحق الاشتراك الاختياري في التأمينات، لكل من توقف اشتراكه الإلزامي، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاشتراك السابقة، ويحق لـ 4 فئات الاشتراك الاختياري، وهم أصحاب العمل، والمشتغلون بالمهن الحرة، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون والعاملون خارج المملكة.