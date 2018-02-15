إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

أصدر 11 بنكًا في المملكة، بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية إلزامية على أرباب العمل؛ لضمان وحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية وتسهيل نظام وغدارة الرواتب وتقوية لمباديء حقوق الإنسان في المملكة.

وتساعد هذه البطاقات في تقليل تكاليف توزيع الرواتب ومراجعتها، والتحويل عبر الخدمات المصرفية المختلفة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، والتوافق مع نظام حماية الأجور والتسهيل على العمالة أثناء التحويل إلى الخارج، بالإضافة إتاحة الفرصة للعمالة في الشراء من خلال البطاقات الممنوحة لهم بدلا من الشراء النقدي.