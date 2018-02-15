انطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم

برلين(صدى):

تنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ68، حيث يبدأ بعرض فيلم الرسوم المتحركة ” جزيرة الكلاب ” للمخرج الأمريكي الشهير ” ويس أندرسون ” ليكون فيلم افتتاح الدورة في عرضه العالمي الأول.

والجدير بالذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي يتناول المهرجان في دورته التي تتزامن مع حالة الغليان التي تشهدها هوليوود بسبب الانتهاكات الجنسية والتحرش و كل ما يتعلق بالتميز والاعتداء الجنسي، واعتراف العديد من نجمات هوليوود بما تعرضن له من اعتداءات جنسية واستغلال، من خلال جلسة نقاش مع عرض عدد من الأفلام التي تتناول تلك القضايا إضافة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية.

كما أن عرض فيلم كرتون يمثل سابقة أولى لمهرجان برلين، حيث إنها المرة الأولى التي يعرض فيها المهرجان في افتتاحه فيلم رسوم متحركة.

حيث تدور أحداث الفيلم حول طفل في الـ12 من عمره، يسافر في رحلة يجوب بها اليابان بحثًا عن كلبه الذي فقده، ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم نخبة من نجوم هوليود منهم إدوارد نورتون وليف شرايبر وبيل مورى وتيلدا سوينتون ويوكو أونو وغيرهم، ومن المفترض أن يعرض الفيلم في دور السينما أبريل العام المقبل.