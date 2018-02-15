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ضبط 70 عاملا ومصادرة 53 مبسطا عشوائيا خلال حملات بالرياض

ضبط 70 عاملا ومصادرة 53 مبسطا عشوائيا خلال حملات بالرياض
حمود العنزي(صدى):

ضبطت أمانة منطقة الرياض، 70 عاملاً مخالفاً، وصادرة 53 مبسطاً عشوائياً، خلال حملات ميدانية على أحياء ” البطحاء، الملز، الحلة، ثليم، الصناعية القديمة “.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الراحة والسلامة وصحة البيئة والنظافة وبمساندة من الجهات الأمنية حملات ميدانية على أحياء: البطحاء، الملز، الحلة، ثليم، الصناعية القديمة، ونتج عنها ضبط 70 عاملاً مخالفاً، ومصادرة 53 مبسطًا عشوائياً “.


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