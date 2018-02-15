هيئة المحاسبين: توطين مكاتب المحاسبة بنسبة 30%

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، دور الهيئة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنها تقوم بدور تدريبي للمنشآت، وتعريفي لمن يعمل بها.

وأضاف ” المغامس ” ، أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامجاً تدريبياً لإيجاد متخصصين من المواطنين والمواطنات في مجال ضراائب القيمة المضافة معتمدين، ومن ثم يتم اختبار قياس المقدرة المهنية، ما يساهم في زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.

ولفت أمين عام الهيئة، إلى أن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها في المملكة تبلغ 179 مكتبًا، ويزيد عدد الأفراد المرخص لهم عن 300 مرخص، ويبلغ عدد المحاسبين الذين يعملون بالمكاتب 3529 موظفًا وموظفة منهم 959مواطناً.

وأكد أنه يشترط توطين مكاتب المحاسبة بنسبة 30 % لمن عدد موظفيم الفنيين أكثر من 30 موظفًا، وبنسبة 25 % لمن عدد موظفيهم أقل من 30 موظفًا، و20 % لمن عددهم أقل من 20 موظفًا.