” الإحصاء ” تعلن عن نتائج مسح كبار السن لـ 2017

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن نتائج مسح كبار السن2017 ” التوزيع الجغرافي لكبار السن ” ،65 سنة فأكثر في المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، النتائج الخاصة بالمسح فيما يتعلق، بالتوزيع العمري، لكبار السن، حسب الجنس والجنسية، في مناطق المملكة الثلاثة عشر الإدارية، التالي:

– 8.13 % نسبة السكان، كبار السن، 65 سنة فأكثر من إجمالي السكان 65 سنة فأكثر ” 40% ذكور، 41.9% إناث ” .

وتصل حدها الأعلى، في منطقة مكة المكرمة ” 29.4% ” ، بينما يصل حدها الأدنى في منطقة الحدود الشمالية ” 1.07% ” .