” الأحوال المدنية ” توضح الحالة التي يمكن فيها تغيير صورة الهوية الوطنية

عادل الحربي (صدى):

كشفت الأحوال المدنية أن الحالة التي يمكن فيها للمواطن تغيير صورته في الهوية الوطنية، هي إذا تغيرت ملامحه في الواقع عن الصورة أو بموجب تقارير طبية.

وقالت إنه يجب استخراج هوية وطنية جديدة في حال تقديم بلاغ بفقدانها حتى ولو تم العثور عليها، لأن الهوية السابقة تكون قد ألغيت بعد البلاغ ولا يتم التعامل بها.