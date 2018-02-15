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” الأحوال المدنية ” توضح الحالة التي يمكن فيها تغيير صورة الهوية الوطنية

” الأحوال المدنية ” توضح الحالة التي يمكن فيها تغيير صورة الهوية الوطنية
عادل الحربي (صدى):

كشفت الأحوال المدنية أن الحالة التي يمكن فيها للمواطن تغيير صورته في الهوية الوطنية، هي إذا تغيرت ملامحه في الواقع عن الصورة أو بموجب تقارير طبية.

وقالت إنه يجب استخراج هوية وطنية جديدة في حال تقديم بلاغ بفقدانها حتى ولو تم العثور عليها، لأن الهوية السابقة تكون قد ألغيت بعد البلاغ ولا يتم التعامل بها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14602 ] نشر منذ 1 ساعة

والتالفه تغير ولا لا

[ عدد التعليقات: 3999 ] نشر منذ 1 ساعة

هنا بيت القصيد يقع فيه الكثير
كل يوم يعدل في شكله يضعة يضع نفسه في دائرة الشكوك الأمنية خاصة عند نقاط التفتيش
تغيير صورته في الهوية الوطنية، هي إذا تغيرت ملامحه في الواقع

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