” الأحوال المدنية ” توضح الحالة التي يمكن فيها تغيير صورة الهوية الوطنية
كشفت الأحوال المدنية أن الحالة التي يمكن فيها للمواطن تغيير صورته في الهوية الوطنية، هي إذا تغيرت ملامحه في الواقع عن الصورة أو بموجب تقارير طبية.
وقالت إنه يجب استخراج هوية وطنية جديدة في حال تقديم بلاغ بفقدانها حتى ولو تم العثور عليها، لأن الهوية السابقة تكون قد ألغيت بعد البلاغ ولا يتم التعامل بها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14602 ] نشر منذ 1 ساعة
والتالفه تغير ولا لا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3999 ] نشر منذ 1 ساعة
هنا بيت القصيد يقع فيه الكثير
كل يوم يعدل في شكله يضعة يضع نفسه في دائرة الشكوك الأمنية خاصة عند نقاط التفتيش
تغيير صورته في الهوية الوطنية، هي إذا تغيرت ملامحه في الواقع
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3999 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوة عزيزي الكريم alfahd42
حسب النظام التالف يغير
ادخل ع نظام ابشر