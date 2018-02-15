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بالصور.. أنشطة تثقيفية وترفيهية للتعليم في الجنادرية

بالصور.. أنشطة تثقيفية وترفيهية للتعليم في الجنادرية
علي القحطاني (صدى):

قامت وزارة التعليم بإطلاق المحطة السادسة لفعاليات ” رحلة السلامة ” عبر جناحها في مهرجان الثقافة والتراث الجنادرية ٣٢، وذلك بعد تنفيذها سابقًا في الظهران والرياض وجدة وتبوك وجازان .

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه: ” تهدف الفعاليات المصاحبة للمشروع إلى توعية وتثقيف الطلاب والطالبات بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الحافلة المدرسية، متضمنة الأنشطة التثقيفية والترفيهية والفاعلية. ”

وأوضحت الوزارة، أنه بإمكان الزوار في ” ركن حافلتي ” الوقوف على مجسم يحاكي واقع الحافلات المدرسية، محيط به القاعدة الذهبية التي توضح المناطق الخطرة وبداخلها أهم 9 قواعد لإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الحافلة المدرسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يصاحب الرحلة مجسمات تمثل المهن التي يحلم الصغار بها مستقبلًا، والتي تأتي تحت عنوان ” أبطال الرؤية 2030 ” ، ذلك بالإضافة إلى ” السلامة مع دانية ” كشخصية كرتونية يركز المحتوى المعروض خلالها على قواعد السلامة بأسلوب تشويقي لصغار السن.

وأضافت الوزارة، أن ركن الترفيه يتضمن الأنشطة الترفيهية التي تعتمد على الرسم والتلوين لترسيخ القواعد والمعلومات، ” وركن رحلة المليار ” التي تعرض أبرز الإنجازات التي تحققت للنقل التعليمي خلال الخمس سنوات الماضية.

 

 

 

 


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