بالفيديو.. أب يخرج حبة مكرونة من أنف ابنه بطريقة غريبة

واشنطن(صدى):

أقدم أب أمريكي على إخراج مكرونة من أنف طفله ” جايس ” بطريقة غريبة أثارت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الأب عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل ، أنه كان يأكل العشاء مع ابنه جايس عندما وضع حبة مكرونة في أنفه، واضطر لإخراجها بنفسه.

وقال الأب إنه كان يستمتع بتناول المكرونة مع ابنه لكنه لاحظ أنه توقف عن تناول الطعام وأخبره أنه وضع الحبة في أنفه.

وأضاف أنه اتصل بزوجته بسرعة لمساعدته، وطلبت منه سد الجهة الأخرى من الأنف والنفخ في فمه.

ويبدو أن الخطة نجحت لكنها تركت وجه الأب مغطى بالمخاط.