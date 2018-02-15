بالفيديو.. أب يخرج حبة مكرونة من أنف ابنه بطريقة غريبة
أقدم أب أمريكي على إخراج مكرونة من أنف طفله ” جايس ” بطريقة غريبة أثارت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال الأب عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل ، أنه كان يأكل العشاء مع ابنه جايس عندما وضع حبة مكرونة في أنفه، واضطر لإخراجها بنفسه.
وقال الأب إنه كان يستمتع بتناول المكرونة مع ابنه لكنه لاحظ أنه توقف عن تناول الطعام وأخبره أنه وضع الحبة في أنفه.
وأضاف أنه اتصل بزوجته بسرعة لمساعدته، وطلبت منه سد الجهة الأخرى من الأنف والنفخ في فمه.
ويبدو أن الخطة نجحت لكنها تركت وجه الأب مغطى بالمخاط.
"So… Jayce stuck macaroni in his nose. Therefore, I had to tell Josh Aultman how to extract it…. Hahahahahaha…"For our best love stories, subscribe to our free email newsletter: http://bit.ly/29l733Q#LoveWhatMattersCredit: Katie Dorman Aultman
Posted by Love What Matters on Saturday, February 10, 2018
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