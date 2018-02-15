مكسيكيون يحتفلون بالذكرى الـ73 لظهور السيدة العذراء جوادالوبى

مكسيكو(صدى):

بمناسبة الذكرى الـ 73 لظهور السيدة العذراء جوادالوبى بولاية جيريرو المكسيكية، شارك مئات المكسيكيين في الاحتفالات.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مشاركة المكسيكيون فى احتفالات السيدة العذراء غوادالوبى بولاية جيريرو المكسيكية، فى أجواء تملؤها الفرحة والمرح.

وظهرت لأول مرة فى المكسيك فى التاسع من ديسمبر من عام 1531، حينما كان خوان دييجو، فى طريقه لحضور قدّاس بالمكسيك وفجأة سمع موسيقى رائعة وصوت امرأة يناديه من فوق تلة تيبيياك (غوادالوبي) الصحراوية التى مرّ بها لتوّه. ورأى فوق التلّة امرأة جميلة تشعّ وهجا، فكانت هي العذراء جوادالوبى.