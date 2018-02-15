وزير العمل: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن تشكّل أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله

علي القحطاني (صدى):

قال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تشكّل أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله تعالى.

وأوضح بمناسبة الدورة العشرين لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تنظمها الأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية ، في الثامن من جمادى الآخرة بالرياض : إنَّ هذه المسابقة التي تقام سنويًا للبنين والبنات، تعد من أهم المسابقات حيث تُرصد لها جوائز قيمة، وتهدف لتعليم الناشئة كتاب الله وتهيئتهم للمسابقات الدولية، وفي مقدمتها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وغيرها من المسابقات المحلية والدولية.

وبين معاليه أن من أهم ثمار هذه المسابقة بث روح التنافس بين الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، من حيث الحفظ والتلاوة والعلوم القرآنية، حيث أن للمسابقة دور كبير في تشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله عز وجل، وإذكاء روح المنافسة بينهم وربطهم بالقرآن الكريم. كما أن لها تأثير بالغ في تهذيب سلوك شباب وفتيات الوطن، وتزكية نفوسهم، وتربيتهم على حب القران، والتأدب بآدابه، والتخّلق بأخلاقه .