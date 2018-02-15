الجيش اليمني يحرز تقدمًا جنوب شرق تعز

فهمي محمد(صدى):

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا نوعيًا في معاركها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، في جبهتي الاقروض والصلو، الواقعتين على الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش يزحف تجاه مدينة دمنة خدير الواقعة على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن وحدات من الجيش تابعة للواء 35 مدرع فرضت سيطرتها على تبتي المنارة والمصينعة المطلتين على الطريق الرابط بين مديرية المسراخ ومديرية دمنة خدير، في تعز بعد يومين من تحرير تبتي الشجرة والعسق.

وفي جبهة الصلو، حررت قوات الجيش اليمني قرى ومواقع حبك والاقيوس وقرافة ومدرسة النجاح، والسيطرة النارية على طريق يربط بين مديرتي الصلو ودمنة خدير، جنوب شرق مدينة تعز.

كما قتل نحو 16 عنصرًا من الميليشيا وأسر ثلاثة آخرين في الجبهتين وفقًا للمصدر، مضيفًا أن القوات تواصل تقدمها الميداني باتجاه مديرية دمنة خدير لتحريرها من سيطرة الميليشيات.