المسابقات القرآنية في جناح الأمانة العامة للمسابقة بـ الجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

سجلت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية حضوراً ومشاركة مثمرة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 32) ضمن جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف مشاركة الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم إلى التعريف ببعض الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم وتكريم أهله وتشجيع حفظته من خلال دعم المسابقات القرآنية والعناية بها.

ويضم ركن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم معرضا للصور يبرز جانباً من البرامج والأنشطة والفعاليات في المسابقتين المحلية والدولية، والمسابقات الخارجية الدولية ، ويستمع زائر الموقع إلى شرح مفصل عن أعمال الأمانة، وأهدافها، وخططها، وآلية المشاركة في المسابقات القرآنية، والدورات التدريبية، ويقدم لزوار الجناح هدايا تذكارية من أمانة المسابقة تشتمل على مجموعة من مطبوعات الأمانة من الكتب العلمية، والإصدارات والنشرات التعريفية، والتقارير الدورية عن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات.