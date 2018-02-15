الاتصالات: 4% نسبة الزيادة في تغطية المنازل بالألياف الضوئية

عادل الحربي (صدى):

تمكنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من توفير تقنية الألياف الضوئية إلى 260 ألف منزل في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة في تغطية المنازل بتقنية الألياف الضوئية بلغت 4 % منذ البدء في تطبيق المبادرة، ووفرت الخدمة لأكثر من 50 ألف منزل في القرى والهجر.

ويأتي ذلك ضمن إطار خطة الوزارة لنشر شبكات إنترنت النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة، لتغطي نسبة 70 % من المساكن في المناطق النائية بحلول 2020، التي تعد واحدة أيضاً من مبادرات برنامج التحول الوطني.