أول إصابة بشرية بفيروس إتش7 إن4 المسبب لإنفلونزا الطيور في الصين

بكين(صدى):

سجلت الصين أول حالة إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 من فيروس إنفلونزا الطيور لامرأة فى إقليم ساحلى بشرق البلاد لكنها تعافت.

وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور فى فصل الشتاء. فيما قال مركز الوقاية الصحية التابع لحكومة هونج كونج فى بيان فى وقت متأخر يوم الأربعاء، إن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فى وزارة الصحة فى البر الرئيسى الصينى أبلغته بالحالة.

وقالت حكومة هونج كونج نقلا عن اللجنة إن هذه هى أول إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 فى العالم.