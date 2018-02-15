فوائد عديدة للفراولة..منها مقاومة التجاعيد

متابعات(صدى):

تعتبر الفراولة من الفاكهة المفضلة للكثير، ويحب المعظم تناولها بجميع أشكالها سواء كثمرة أو عصير ،وذلك لنكهتها الطيبة وأحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

وأكد الأطباء أن لتناول الفراولة يوميًا فوائد مذهلة ، فهي تحمي الكلى من تكون الحصوات، وتساعد على ضبط معدل ضغط الدم.

كما أن الفراولة تساهم في معالجة الإصابة بالإسهال، وتحتوي على مادة ” الكولاجين “،التي تعمل على تجديد خلايا البشرة و مقاومة التجاعيد.

وتحتوي الفراولة على سعرات حرارية قليلة ،لذا تساعد في التخلص من الوزن الزائد، إضافة إلى أنها تقي من امراض القلب.