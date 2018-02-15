مدحت شلبي: احترم أبو تريكة ولكن عبدالله السعيد أفضل منه

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي مدحت شلبي، إنه يكن كل التقدير والاحترام لمحمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، موضحاً إنه من أساطير الكرة المصرية، إلا أن عبد الله السعيد صانع المارد الأحمر أفضل منه.

وقال شلبى خلال تقديم برنامجه “مساء الأنوار” عبر شاشة “أون سبورت” : “أبو تريكة لاعب عظيم “مافيش شك”، لكنه لم يقود المنتخب لكأس العالم، مثل عبد الله السعيد الذى نجح فى ذلك مع الجيل الحالى، ومن وجهة نظرى الفنية إمكانيات السعيد الفنية أفضل من تريكة، لكن يظل اللاعبان كبار دون شك”.