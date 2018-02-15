بحث سبل التعاون في الشؤون الإسلامية بين الجزائر والإمارات

ابو ظبي(صدى):

قام الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتي، ببحث سبل تعزيز التعاون مع الدكتور محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف بين البلدين.

وأوضح رئيس الهيئة الإماراتي الكعبي، أن أهم ما يشغل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع هو تطويق الفكر الظلامي الذي ألقى بظلاله على الشريعة الإسلامية الغراء والقيم الفاضلة التى قدمها الإسلام للعالم.

وأشار إلى ضرورة التعاون البناء بين المعنيين بالشأن الإسلامي في العالم لإبراز صورة الإسلام النقية وعنوانها الوسطية والهداية والرحمة وتعزيز مكونات الفطرة الإسلامية النقية.