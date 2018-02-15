صلاح وماني حديث الصحافة الإنجليزية بعد خماسية بورتو البرتغالي

ماجد محمد(صدى):

تصدر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الصحف الانجليزية، بعدما فاز فريقه على بورتو البرتغالى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب “الدراجاو” فى البرتغال، ضمن منافسات مرحلة الذهاب لدور الـ 16 بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

كما جاور ساديو مانى صلاح في أغلفة وعناوين الصحافة الانجليزية، بعدما سجل اللاعب السنغالى 3 أهداف “هاتريك”، بينما واصل محمد صلاح تألقه بتسجيله “هدف” فى شباك بورتو.

وعنونت صحيفة “الجارديان”، “الأحمر الصاروخي”، فيما تصدر الثنائى محمد صلاح وساديو مانى غلاف الصحيفة.

وكتبت صحيفة “ميرور”، “مانى ضد الأولاد.. ساديو يحرز هاتريك ومحمد صلاح يسجل الهدف الـ 30 مع ليفربول فى جميع المسابقات هذا الموسم”، بينما كتبت صحيفة “التليجراف”، “سحر ماني”.

كما حظي ساديو مانى ثانى أفضل لاعب فى افريقيا لعام 2017 خلف المصري محمد صلاح، بإشادة صحيفة “ديلي ميل”، التى كتبت، “مانى مانى مانى”، فى إشارة أهدافه الثلاثة فى المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الاياب ستقام بملعب “آنفيلد” معقل ليفربول فى السادس من مارس القادم.