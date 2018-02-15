مدير فريق روما يكشف سرا لأول مرة عن محمد صلاح وانتقاله إلى ليفربول

نواف السالم(صدى):

قال الإسباني مونشي المدير الرياضي لنادي روما الايطالي، إن إدارة النادى كانت ترغب فى بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، موضحاً أن هناك العديد من الأسباب أجبرت الإدارة على منح الضوء الأخضر أمام محمد صلاح للرحيل إلى ليفربول الانجليزي.

وكشف مونشى فى تصريحات لشبكة “سكاى ايطاليا”، أن محمد صلاح رحل إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو على سبيل المكافآت، لم نكن نريد بيع اللاعب المصرى بهذا السعر، لكننا كنا مجبرين على الموافقة لإتمام الصفقة، من أجل توفيق أوضاعنا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قانون اللعب المالي النظيف”.

أضاف، “عندما توليت منصبى فى أبريل الماضى، كان نادى ليفربول قد قدم عرضاً رسمياً لإدارة روما من أجل ضم محمد صلاح، كان العرض يصل قيمته لـ 22 مليون يورو، لكننا نجحنا فى رفع سعر الصفقة إلى 50 مليون يورو، هناك أمر أخر أجبرنا على الموافقة لإتمام الصفقة، هى رغبة محمد صلاح فى الانتقال إلى نادى ليفربول”.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد هداف نادى ليفربول فى جميع المسابقات الانجليزية والاوروبية هذا الموسم برصيد 30 هدفاً.