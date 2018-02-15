التنمية العقاري: قريبًا..الإعلان عن برنامج خاص للمتقاعدين

علي القحطاني (صدى):

أكد صندوق التنمية العقاري أنه قريبًا سيتم الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين ولمن شارف على التقاعد، كما سيتم الإعلان عن آلية لدعم العسكريين.

جاء ذلك في إطار قيام صندوق التنمية العقاري بإعادة دراسة آلية الاستحقاق والتركيز على الأكثر احتياجا بهدف توفير السكن المناسب للجميع.

وأوضح الصندوق أن جميع من هم على الضمان أو محدودي الدخل أو معدومي الدخل سيكون لهم برنامجهم الخاص للاستفادة من التمويل المدعوم.