التنمية العقاري: قريبًا..الإعلان عن برنامج خاص للمتقاعدين
أكد صندوق التنمية العقاري أنه قريبًا سيتم الإعلان عن البرنامج الخاص بالمتقاعدين ولمن شارف على التقاعد، كما سيتم الإعلان عن آلية لدعم العسكريين.
جاء ذلك في إطار قيام صندوق التنمية العقاري بإعادة دراسة آلية الاستحقاق والتركيز على الأكثر احتياجا بهدف توفير السكن المناسب للجميع.
وأوضح الصندوق أن جميع من هم على الضمان أو محدودي الدخل أو معدومي الدخل سيكون لهم برنامجهم الخاص للاستفادة من التمويل المدعوم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3988 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله قررات تصب في مصلحة المواطن
الحمد لله والله حنا بنعمة امن وامان
لك الحمد والشكر يارب
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 52 دقيقة
كثرت الاقتراحات من العقاري للاسكان لسكني وما شفنا شي ملموس ياكثر كلامكم وقلة فعلكم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4019 ] نشر منذ 24 دقيقة
بعد فشل وزارة الاسكان
ونتيجة عدم اقبال المواطنين على القروض البنكيه الربويه
تحاول وزارة الاسكان توريط المواطنين بطريقة اخرى
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4019 ] نشر منذ 20 دقيقة
نظام الصندوق الجديد للتحويل للبنوك
((الدولة خسرانه والمواطن ورطان والبنوك كسبانه))
اقول لكم كيف
نفرض انا قرضي مدعوم
يعطيني البنك التجاري 500 ألف
والدولة تدفع للبنك التجاري 448 ألف فوائد القرض وهي تعادل تقريبا قيمة القرض
النتيجه كما قلت الدولة خسرت والمواطن تورط والبنوك كسبانه
والي ماهو مصدق يدخل حاسبة الدعم ويحط راتب مدعوم 100%