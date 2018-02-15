عضوة شورى تدعو إلى التجنيد الإجباري للفتيات

عادل الحربي (صدى):

اقترحت عضو في مجلس الشورى إقبال درندري تطبيق التجنيد الإجباري على الشباب بالمملكة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، على أن تكون فترة التجنيد ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، داعيةً إلى فرض الخدمة على مَن تجاوزوا 18 عاماً من الجنسين مع دفع مقابل مادي لهم.

ودعت درندري، إلى البدء بالتجنيد أثناء الدراسة وتحديداً خلال الفترات المسائية؛ لتعويد الطلاب على الانضباط والقوانين العسكرية.

وأوضحت أن الهدف من مقترح تجنيد الفتيات هو إعدادهن لخدمة الوطن والدفاع عن أنفسهن حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم في أي منطقة، إلى جانب تعليمهن الانضباط والنشاط البدني والذهني، مشيرةً إلى إمكانية مدّ الخدمة للمتميزات منهن.

وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء عبدالهادي العمري قد أعلن مؤخراً رفض المجلس لتطبيق التجنيد الإجباري للشباب.