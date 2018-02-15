‏ريال مدريد يقلب الطاولة على باريس ويضع قدماً في ربع النهائي

أنس القاسم(صدى):

فاز نادي ريال مدريد الإسباني، على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو في الدقيقة 33.

وسجل أهداف الريال كلاً من كرستيانو رونالدو في الدقيقتين 45 و83، ومارسيلو في الدقيقة 86.

كما لعب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بتشكيلة مكونة من “كايلور نافاس في حراسة المرمى، وناتشو فرنانديز في الدفاع، ورافايل فاران في الدفاع، وسيرجيو راموس في الدفاع ومارسيلو دا سيلفا في الدفاع ولوكا مودريتش في الوسط وتوني كروس في الوسط وكاسيميرو في الوسط وإيسكو في الهجوم، وكريم بنزيما في الهجوم وكريستيانو رونالدو في الهجوم وفي الإحتياط غاريث بيل في الهجوم وفرانسيسكو كيكو كاسيا في حراسة المرمى وماتيو كوفاسيتش في الوسط ولوكاس فاسكيزفي الهجوم، وماركو أسينسيو في الوسط وتيو هيرنانديز في الدفاع وأشرف حكيمي في الدفاع”.

فيما لعب مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري بتشكيلة مكونة من “الفونسي اريولا في حراسة المرمى، ودانييل ألفيس في الدفاع وماركوس كوريا في الدفاع وبريسنال كيمبيمب في الدفاع ويوري بيرشيش في الدفاع وماركو فيراتي في الوسط وجيوفاني لو سيلسو في الوسط وادريان رابيو في الوسط وكيليان مبابيفي الهجوم وادينسون كافاني في الهجوم ونيمار دا سيلفا في الهجوم وفي الإحتياط لاسانا ديارا في الوسط وأنخيل دي ماريا في الوسط وتياغو سيلفا في الدفاع وكيفن تراب في حراسة المرمى وخافيير باستوريفي في الوسط وجوليان دراكسلر في الوسط وتوماس مونيير في الدفاع “.

أنطلقت مجريات اللقاء بضغط عالي للنادي الملكي، مستغلين جمهور السانتياجو برنابيو، واستطاعوا أغلاق الملعب ومحاصرة جميع لاعبي باريس سان جيرمان في وسط ملعبهم.

ارتبك النادي الباريسي بهذا الضغط العالي من جانب الريال مما ادى لعدم التمركز في وسط الملعب، و ارسل لوكا مودريتش كرة لرونالدو كاد أن يسجل الهدف الأول للنادي الملكي لولا تدخل يوري بيرشيش في اللحظات الأخيرة.

بدأ البرازيلي نيمار بممارسة هوايته في مراوغة لاعبي ريال مدريد، ومع توقف المباراة عدة دقائق لعلاج مارسيلو الذي عاني أغلب أوقات الشوط بسبب إصابة في الذراع تراجع أداء الريال الى الخلف في الدقيقة 20 وعودة التمركز والتنظيم الدفاعي الجيد من الباريسيين ..

واصل دفاع النادي الملكي هفواته القاتلة بعدما تركوا البرازيلي نيمار يخترق من الجانب الأيسر ولكن تدخل رافايل فاران في الدقيقة المناسبة ومنع عرضيته من الوصول لأدينسون كافاني.

وسجل النادي الباريسي هدفة الأول عن طريق ادريان رابيو في الدقيقة 33 مستغل عرضية كيليان مبابي في الجانب الأيمن الذي وضعها داخل الشباك ويعلن عن هدف التقدم للنادي الباريسي.

بعد الهدف الأول في مرمى الريال، تلقى فريق باريس سان جيرمان دفعة معنوية هائلة وسط صدمة غير متوقعة من لاعبي الملكي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للريال عن طريق ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق اثر تدخل لو سيلسو على توني كروس داخل منطقة الجزاء.

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وانطلقت مجريات الشوط الثاني واستمرت معاناة دفاع الريال وارتباك واضح أمام هجوم نادي باريس سان جيرمان ومهارة وسرعة نيمار ومبابي وتراجع النادي الباريسي الى الخلف واعتمدوا على انطلاقات نيمار.

أجرى زيدان التغيير الأول في الدقيقة 67، بدخول جاريث بيل بدلا من بنزيما، وأجرى إيمرى التغيير الأول بدخول توماس مونيير بدلا من كافاني وفي الدقيقة 75 كاد بيرشيش أن يضاعف النتيجة للناد الباريسي ولكن لم تصل كرته بالشكل المطلوب لداني ألفيس لتخرج لضربة مرمى.

ودفع زيدان بجميع أوراقه الهجومية، حيث أخرج إيسكو وكاسيميرو ودفع بأسينسيو وفاسكيز.

وعند دخول الشاب الإسباني أرض الملعب قام بتمرير كرة داخل منطقة الجزاء لتصل لكرستيانو رونالدو أستطاع من خلالها هز شباك نادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 83 ووضع فريقه في المقدمة.

وقبل نهاية المباراة أرسل أسينسيو كره عرضية لمارسيلو أستطاع البرازيلي ترجمتها لهدف وعقد مهمة باريس سان جيرمان في مباراة العودة ومانح فريقة الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة .

‏وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس.