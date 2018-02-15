أطباء يوضحون حقيقة تسبب القطط في الإجهاض

متابعات(صدى):

يعلم الكثير عن معلومة أن القطط تتسبب في الإجهاض، ويخشى المعظم تربية القطط بالمنزل خوفًا من الإصابة بـ ” داء القطط ” المتسبب في أضرار للمرأة وقد يحرمها من الأمومة.

ويوضح الاطباء البيطريين أن داء القطط هو عبارة عن طفيليات تعيش فى الجهاز الهضمي للقطط ويخرج من فمها أثناء التنفس أو من البراز.

وينتقل المرض للإنسان عن طريق الاختلاط مع القطط ويسبب أضرارا للجهاز التناسلي للفتيات ويؤدي إلى إجهاض الجنين.

وتأتي أعراض داء القطط متشابهة بأعراض الأنفلونزا مثل آلام الجسم، صداع الرأس، ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تورم العقد الليمفاوية، مما يستلزم إجراء الفحص الطبي والمتابعة مع طبيب أمراض نساء، وعلاج القط.

وينصح الأطباء بضرورة الاهتمام بنظافة القطط ومكان غرفتها والحرص على تناول التطعيمات للوقاية من الأمراض المعدية.

بالإضافة إلى أخذ عينة دورية من البراز كل شهرين للتأكد من خلوها من الفطريات وعدم التعامل المباشر مع القطط والنوم بجوارها.