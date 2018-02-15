الفاصوليا تقي من حدوث الجلطات

متابعات(صدى):

تعتبر الفاصوليا من البقوليات متعددة الأنواع والألوان ،وتحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

وأوضح الأطباء الفوائد المتعددة لتناول الفاصوليا بمختلف أنواعها، ومنها، أنها تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات والأزمات القلبية، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الفيتامينات والألياف.

وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الاضطرابات مثل الامساك والتهاب القولون والمغص، كما تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

وتساهم في ضبط مستوى السكر في الدم وتحمي من الإصابة بمرض السكر، وتعزز صحة الجهاز العصبي وحمايته من التلف والجلطات نظرًا لاحتوائها على فيتامين ك الذى يعمل على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.