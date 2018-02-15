أسباب تأخر تعليم الرياض في إعلان تعليق الدراسة
كشفت إدارة تعليم الرياض عن أسباب تأخرها في تعليق الدراسة أمس الأربعاء رغم سوء الأحوال الجوية.
وقال المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج ” الراصد ” الذي يعرض على ” الإخبارية ” أن السبب وراء تأخر إعلان تعليق الدراسة هو وصول تنبيهات هيئة الأرصاد بسوء الأحوال الجوية متأخرة إليهم، معبرا عن أسفه للطلاب وأولياء الأمور عن حالة الارتباك.
وأضاف الغامدي، قائلا: ” تنبيهات هيئة الأرصاد وصلتهم عند الساعة 3:59 من صباح أمس، موضحا أنهم أصدروا قراراً رسمياً بتعليق الدراسة عند الساعة 5:00 صباحاً “.
جدير بالذكر أن تأخر إعلان تعليق الدراسة تسبب في دخول قرابة 1122 طالباً وطالبة إلى المستشفيات؛ بسبب تأثر حالاتهم الصحية بالأحوال الجوية.
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