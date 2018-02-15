أسباب تأخر تعليم الرياض في إعلان تعليق الدراسة

عادل الحربي (صدى):

كشفت إدارة تعليم الرياض عن أسباب تأخرها في تعليق الدراسة أمس الأربعاء رغم سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج ” الراصد ” الذي يعرض على ” الإخبارية ” أن السبب وراء تأخر إعلان تعليق الدراسة هو وصول تنبيهات هيئة الأرصاد بسوء الأحوال الجوية متأخرة إليهم، معبرا عن أسفه للطلاب وأولياء الأمور عن حالة الارتباك.

وأضاف الغامدي، قائلا: ” تنبيهات هيئة الأرصاد وصلتهم عند الساعة 3:59 من صباح أمس، موضحا أنهم أصدروا قراراً رسمياً بتعليق الدراسة عند الساعة 5:00 صباحاً “.

جدير بالذكر أن تأخر إعلان تعليق الدراسة تسبب في دخول قرابة 1122 طالباً وطالبة إلى المستشفيات؛ بسبب تأثر حالاتهم الصحية بالأحوال الجوية.