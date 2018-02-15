رد قاس من ” التعليم ” على مخالفات طلاب الابتدائية ومنها ترويج المقاطع ” المخلة “

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق لائحة السلوك والمواظبة على طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية.

ومن أبرز المخالفات كتابة الطلاب على جدران المدرسة والتدخين وترويج مقاطع مخلة، وبدأت الوزارة تطبيق المرحلة الثانية والتي تشمل تفعيل القواعد وتطبيق الإجراءات الواردة في دليلها الإجرائي لمعالجة المشاكل السلوكية لطلاب وطالبات الابتدائية في العام الدراسي المقبل.

وأوضحت أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها موجودة بموقع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد التربوي، وهي ذات الإجراءات المتبعة مع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتتضمن التدرج في تطبيق العقوبات بحسب تصنيف المخالفة، وتقسم المخالفات إلى ست درجات.

وشددت التعليم على أهمية المرحلة الابتدائية في تكوين شخصية الطالب وإبراز مواهبه ونمو مداركه، إضافة إلى أهمية وجود مرجع خاص بالأساليب والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع طلاب الابتدائية، بحسب “ مكة ”.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تتضمن حصول المدارس ومكاتب التعليم والجهات المعنية على نسخة الكترونية من قواعد السلوك والمواظبة ودليلها الإجرائي، إضافة لتشكيل لجنة لمتابعة وتقويم القواعد، لافتة: ” المرحلة الثانية ستطبق في العام الدراسي المقبل، وسيتم فيها التأكيد على قادة المدارس بالالتزام بالقواعد وتطبيقها ومحاسبتهم في حال التقصير “.