” العمل ” تدعو مستفيدي ” التأهيل ” لتحديث البيانات تجنبا لوقف الإعانة

علي العنزي(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المستفيدين من برامج التأهيل الشامل، للمسارعة لإنهاء تحديث البيانات تجنبًا لإيقاف الإعانة نهاية رجب المقبل.

ويستفيد من هذه البرامج نحو مليون ونصف من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسب متفاوته حسب شدة الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستبعاد من التأهيل لايؤثر على الضمان الاجتماعي لافته إلى أن الاعانة المالية لاتنطبق على مرضى التمثيل الغذائي والانزلاق الغضروفي والبهاق، فيما يتم قبول مرضى الصرع والفشل الكلوي ممن يعتمدون على غسيل الكلى، ومرضى حساسية القمح.