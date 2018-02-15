 سيناريوهات لقائي ” النصر أمام الباطن ” و ” القادسية أمام التعاون ” اليوم من الدوري

ماجد محمد(صدى):

يلتقى اليوم الخميس فريقا النصر والباطن، وكذلك فريقى القادسية والتعاون ضمن منافسات الدوري للمحترفين لكرة القدم , في جولته الـ 22 , بإقامة مباراتين.

ويلعب القادسية أمام التعاون على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, في مباراة يسعى من خلالها التعاون للعودة إلى طريق الانتصارات، وذلك بعد خسارته في الجولة الماضية أمام أحد بهدف دون رد, حيث يمتلك التعاون في رصيده 27 نقطة في المركز السابع.

في المقابل يدخل القادسية المباراة بعد التعادل السلبي أمام الاتحاد في المباراة الأخيرة, ويسعى لتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن المراكز المتأخرة للترتيب, حيث يمتلك في رصيده 18 نقطة في المركز الثاني عشر للترتيب.

وفي المباراة الثانية وعلى أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض, يلتقي فريق النصر ضيفه الباطن.

النصر يدخل اللقاء بعد أن تعادل في الجولة الأخيرة أمام الهلال في قمة الجولة 21 بهدفين لكلا الجانبين, رفع بها رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث, في الجانب الآخر يدخل الباطن المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.